Nuova ondata di caldo africano invade il Mediterraneo

È iniziata sull'Italia una nuova, intensa e prolungata ondata di caldo africano. Temperature e tassi di umidità saranno in costante crescita fino a toccare livelli eccezionalmente alti. Le temperature -spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo- supereranno in tutta Italia i 30 gradi, facilmente si raggiungeranno i 35 e in diverse località si toccheranno punte vicine ai 40 gradi. Le temperature percepite potranno addirittura sfiorare i 45 gradi. Il caldo sarà sempre più opprimente anche nelle ore notturne: nelle grandi città a mezzanotte si potranno ancora avere temperature prossime ai 30 gradi. Secondo le proiezioni a lungo termine del Centro Epson Meteo, il caldo potrebbe rimanere intenso in gran parte d'Italia fino al 25-26 del mese, quindi per circa 10 giorni consecutivi. Oltre al caldo, inizia a profilarsi anche il problema della siccità: vi è infatti una buona parte dell'Italia dove le piogge sono assenti da oltre un mese.