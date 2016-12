Nuova allerta maltempo su Italia

Ancora maltempo sull'Italia, in particolare sul Nordest e al Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo: a partire dalla serata di venerdì sono previste precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, su Friuli, Basilicata, Calabria e Puglia e Sicilia. Il Dipartimento ha valutato una criticità rossa per rischio idraulico per Friuli e Veneto.