Nuoro, parte un colpo di fucile in casa: morto un 14enne

Tragedia a Galtellì, in provincia di Nuoro, dove un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso da un colpo di fucile alla testa partito per sbaglio. Il minore, figlio del sindaco del paese Giovanni Santo Porcu, si trovava in casa con le due sorelle e stava maneggiando l'arma da caccia di proprietà del padre. I soccorsi del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 14enne. Indagano i carabinieri.