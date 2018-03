Nuoro,accolto ricorso padre:figlio farà vaccini senza consenso madre

Il provvedimento del Tribunale "autorizza a far effettuare alla figlia minore le vaccinazioni obbligatorie anti morbillo, anti rosolia e anti parotite, come prescritte dal Decreto Legge 73/2017, e a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per consentire alla minore di frequentare la scuola dell'infanzia". La decisione va contro le convinzioni della madre della bambina, secondo cui una prima serie di vaccini somministrati alla piccola e alla sorella minore avrebbero provocato nelle figlie un deficit di crescita. La tesi non sarebbe pero' supportata da alcun riscontro medico e quindi non sarebbe stata presa in considerazione dai giudici.