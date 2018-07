Nubifragio a Bologna, albero precipita su chiosco gelati

Un violento nubifragio si è abbattuto su Bologna e nei dintorni, con pioggia, grandine e forte vento. I Vigili del fuoco hanno compiuto decine di interventi per rami e alberi spezzati. In via Massarenti, alla periferia della città, un grosso albero è stato sradicato dalle raffiche di vento piegandosi e finendo sul chiosco di una gelateria. Non risultano feriti. Oltre alla città, è stata colpita la zona di Casalecchio di Reno.