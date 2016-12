Nozze gay, Deodato: applicato legge

"Ho solo applicato la legge in modo a-ideologico e rigoroso, lasciando fuori le convinzioni personali che non hanno avuto alcuna influenza". Il giudice del Consiglio di Stato Carlo Deodato ha replicato così alle polemiche rivoltegli per aver bocciato le trascrizioni da parte dei sindaci italiani di nozze gay celebrate all'estero. Deodato è stato chiamato in causa per le sue posizioni contro le unioni omosex dal presidente di Gaynet Franco Grillini.