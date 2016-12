Novembre anomalo per un anticiclone Il caldo è senza precedenti

In quello che potrebbe diventare l'anno più caldo della storia a livello globale, il mese in corso per il nostro Paese è segnato da temperature eccezionalmente elevate, con valori da primavera inoltrata e ghiacciai in grave sofferenza.



Lunedì, ore 15: il termometro della stazione meteo dell'ARPA di Piazza Plouves ad Aosta segna ben 26,8 °C. Ma anche nel resto dell'Italia il pomeriggio è trascorso con temperature eccezionalmente miti, vicine o anche superiori ai 20 gradi, cioè fino a 8/10 oltre i valori normali per questo periodo nelle regioni settentrionali. Fanno eccezione solo le poche aree dove le nebbie sono state persistenti: a Venezia, per esempio, la massima non ha superato i 12 gradi. E l'anomalia termica è ancora più evidente nelle zone alpine, dove sono stati battuti numerosi record per il mese di novembre.



Nella vicina Svizzera in questi giorni sono stati registrati nuovi record per molte stazioni meteorologiche a quote di media e alta montagna, le cui serie storiche di dati in alcuni casi risalgono a metà dell'800.