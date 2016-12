Novembre anomalo: lunga fase di tempo stabile e caldo eccezionale

Per le Alpi in particolare non è esagerato parlare di un vero e proprio caldo fuori stagione, con temperature massime in alta quota simili ai valori estivi. In molte località alpine infatti in questi giorni sono stati superati dei record storici di temperatura per il mese di novembre: ieri ad Aosta, in seguito a un temporaneo rinforzo dei venti di Foehn, abbiamo toccato addirittura i 26,8 gradi. Tutto ciò anche in stazioni meteo della Svizzera che vantano serie storiche risalenti a metà del 1800.