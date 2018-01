Novara, massacra di botte e uccide la compagna: fermato

Un uomo di 46 anni, Gabriele Lucherini, ha massacrato di botte la compagna, Sara Pasqual, uccidendola, nella loro abitazione a Sozzago, in provincia di Novara. A dare l'allarme alcuni vicini. I carabinieri stanno interrogando il 46enne. Già in passato l'uomo era finito in carcere per le violenze, ma la vittima, 45 anni, lo aveva sempre riaccolto in casa e, in alcune circostanze, lo aveva anche difeso.