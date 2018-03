Novara, il comune leghista nega il corso di nuoto ai migranti: la regione Piemonte apre un'inchiesta

Per Monica Cerutti, assessora regionale a Immigrazione e Diritti Civili, potrebbe trattarsi "di discriminazione indiretta, perchè non agita direttamente, pur avendo chiaro un fine discriminatorio nei confronti di giovani richiedenti asilo. Sono state portate dall'amministrazione motivazioni apparentemente tecniche, salutate però dal capogruppo leghista della stessa maggioranza in Consiglio Comunale con soddisfazione perchè a suo dire si è intervenuti contro una 'discriminazione verso gli italiani'".



L'assessora si riferisce al post su Facebook di Matteo Marnati: "Subito revocata. Questa era discriminazione verso gli italiani". Un concetto rimarcato con un successivo post: "Ribadiamo il concetto che questa attenzione solo nei confronti dei migranti ci lascia davvero perplessi. Un immigrato dovrebbe avere altre priorità nella vita. Siamo curiosi di conoscere come questa cooperativa riesca ad avere i soldi per organizzare queste cose! Sono forse soldi pubblici?".



Monica Cerutti ribatte: "Stupiscono innanzi tutto le tempistiche degli atti dell'amministrazione comunale, che sono intervenuti con grande solerzia per bloccare questo progetto. È veramente triste che ciò avvenga quando molte amministrazioni sono invece impegnate nell'organizzazione di eventi per la prossima settimana antirazzista, volte anche a dare visibilità e voce alle tante persone che credono in una società rispettosa delle differenze, che non possono diventare oggetto di discriminazione, o di vero e proprio razzismo, come sembra sia invece avvenuto in questo caso".