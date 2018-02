Novara, carabinieri sgominano banda di topi d'appartamento albanesi

I carabinieri di Novara hanno arrestato 15 cittadini albanesi accusati di aver compiuto almeno 53 furti o tentati furto in abitazioni in Piemonte, Lombardia e Liguria. I fermi sono arrivati a conclusione dell'indagine denominata "Prometeo tre" ed è la prosecuzione di un'altra operazione che nel settembre 2017 aveva portato all'arresto di altre 25 persone. I soggetti, definiti audaci, si spostavano in tutto il Nord Italia a bordo di potenti autovetture.