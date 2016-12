8 luglio 2015 Notti tropicali al Nord: 30°C a Bolzano e Milano come a Hong Kong Alti tassi di umidità, caldo e assenza di vento: si boccheggia anche nelle ore notturne

“Le ultime notti sono state, per il nostro Paese, tra le più calde degli ultimi anni, con un clima tipicamente tropicale a causa degli alti tassi di umidità. La bolla di aria rovente dell'Anticiclone Nord-Africano, presente sull'Italia dal 1 luglio scorso, ha causato un notevole disagio fisico per tutta la giornata e nelle ore notturne- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- la situazione è stata resa molto difficile per il micidiale mix di caldo, assenza di ventilazione e umidità. In queste condizioni climatiche estreme il corpo non è in grado di termoregolarsi e non riesce a disperdere il calore eccessivo: se il tasso di umidità è molto elevato il sudore evapora lentamente e ci si raffredda con molta difficoltà."

MILANO E BOLZANO COME HONG KONG, BOLOGNA COME BANGKOKA Milano le prime tre giornate della settimana sono state estremamente calde con 35°C registrati alle ore 17:00 di lunedì e martedì e, con un tasso di umidità al 50%, la temperatura percepita è stata addirittura di 41°C. Le ore serali non hanno portato sollievo e l'aria è risultata carica di umidità e molto pesante. Alla mezzanotte del 7 luglio in città si sono registrati addirittura 30°C, con un'umidità del 65% e una temperatura percepita di 34°C. Nello stesso momento a Hong Kong, città che si trova poco sotto il Tropico del Cancro, si registrava una temperatura identica: 30°C con umidità al 60% Alle ore 6 della mattina del 7 luglio la minima nel capoluogo lombardo si è attestata a 26°C, esattamente come quella registrata all'alba del 6 agosto del 2003, nella giornata più calda di quell' estate rovente, segnata da una quasi continua ondata di calore da maggio a settembre. Le medie stagionali per le temperature minime a Milano indicano un valore di 18.3°C e si tratta di un record storico per il capoluogo lombardo. Storici anche i 30°C di Bolzano registrati sempre a mezzanotte: mai così in alto la colonnina di mercurio dal 1850 da quando cioè sono iniziate le misurazioni termometriche. Nella notte tra il 7 e l'8 luglio Bologna è stata la città più calda con 30°C alle ore 24 e un'umidità del 55%: il valore percepito sulla pelle era di ben 34°C, esattamente come a Bangkok.