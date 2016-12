Notifica sbagliata, stalker torna libero

Arriva dalla Bergamasca un caso di malagiustizia che rischia di avere gravi conseguenze per chi lo ha subito. Un uomo di 33 anni, nei confronti del quale era stato disposto il divieto di avvicinamento alla ex moglie, si è visto annullare il provvedimento per un errore nei termini di notifica. Adesso l'ex moglie, che secondo la Procura per 5 anni aveva subito violenze da parte del compagno, è terrorizzata: il suo avvocato ha presentato una nuova istanza al tribunale. Ma intanto lo stalker è a piede libero e gli abitanti del comune di Sant'Omobono Terme sono terrorizzati. Sul posto il nostro inviato.