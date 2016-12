Norman Atlantic, un anno fa il rogo del traghetto: spunta un nuovo video

È passato un anno esatto da rogo e dal naufragio del Norman Atlantic, il traghetto che prese fuoco nel Canale d'Otranto e su cui morirono 11 persone (18 risultano tuttora disperse). L'imbarcazione era salpata dalla Grecia e si dirigeva in Italia con oltre 400 persone a bordo. Ad aggravare una situazione di estremo pericolo, le pessime condizioni meteo che resero difficili i soccorsi, come si vede in un nuovo video dell'Aeronautica sulle fasi di salvataggio.