I carabinieri hanno arrestato diverse persone per furto aggravato continuato in concorso e ricettazione all'estero di cavi di rame e pannelli solari rubati in parchi fotovoltaici di tutto il Nord Italia. In tutto sono 21 gli indagati, 12 dei quali sono ricercati per essere estradati da Svezia, Germania e Romania. Le operazioni includono perquisizioni e sequestri di pannelli solari, per un valore complessivo di oltre 300mila euro.