Nord Italia, allerta meteo per neve

La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo per nevicate abbondanti nel nord Italia e per forti precipitazioni nelle regioni del centro. Previsto, inoltre, forte vento su gran parte dello Stivale, in particolare al Centro-Sud. Il nuovo annuncio di condizioni meteorologiche avverse segue ed estende quello diffuso nella giornata di venerdì. Allerta anche per il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche in tutto il Paese.