Nonno Lorenzo, 108 candeline e una promessa: "Appuntamento tra 2 anni"

Ha spento le sue 108 candeline con una festa alla casa di riposo dove vive da anni. Lui è Lorenzo Berzero, un arzillo anziano di Novara. Tra una fetta di torta e un brindisi, l'ultracentenario ha riportato alla memoria alcuni episodi del suo passato, che certo non mancano vista la sua lunga esperienza. Alla domanda del suo ricordo più bello ha risposto: "Quando ho preso moglie". E alla sua veneranda età nonno Lorenzo non smette di guardare al futuro e da appuntamento per i suoi prossimi 110 anni.