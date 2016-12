Nomine Poste, intercettazioni: padre Alfano ha mandato 80 curricula

Il padre del ministro Alfano avrebbe mandato 80 curricula per presunte assunzioni alle Poste. E' quanto si evince da un'intercettazione nell'inchiesta in cui 24 persone sono state arrestate per corruzione e riciclaggio. Parlando di Alfano, la segretaria del faccendiere Pizza (anche lei indagata) dice a un'altra persona, Elisabetta C.: "Mi ha chiamato suo padre, mi ha mandato 80 curricula, 80, dicendomi non ti preoccupare, tu buttali dentro".