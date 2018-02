Nola: emergenza barelle nell’ospedale Santa Maria della Pietà

Torna a far parlare di sé l’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola: la struttura continua a non avere a disposizione le barelle per “ospitare” i pazienti, che invece vengono accuditi per terra. Luca Abete, l’inviato di Striscia La Notizia, mostra come la situazione del pronto soccorso non sia cambiata dalla prima denuncia del 2017 che fece scalpore nel Napoletano e su tutti i quotidiani italiani. Il video divulgato dal tg satirico mostra come i pazienti siano accuditi nella struttura come se si fosse in un ospedale da campo: i pazienti vengono curati a terra, lasciati a petto nudo e poggiati su degli asciugamani. Luca Abete ha parlato con il direttore sanitario del presidio ospedaliero che ha dichiarato: “cercheremo di migliorare, stiamo provvedendo a sistemare la situazione ampliando il terzo piano della struttura con 20 letti in più - e poi assicura - non vedrete mai più pazienti curati per terra, purtroppo abbiamo un’affluenza al giorno di oltre 200 persone, ma faremo il possibile”.