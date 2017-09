A Pomeriggio 5 focus sul caso di Noemi, la 16enne leccese uccisa dal fidanzato di 17 anni che ieri ha confessato il delitto. Il ragazzo, ora, prova a scaricare la colpa dell'omicidio su di lei, accusandola di voler uccidere la sua famiglia. La mamma, infatti, lo difende: “Si è liberato, mio figlio. Siamo stati noi a denunciare l’allontanamento, non la famiglia della ragazza” ha raccontato a Barbara d’Urso. Che poi ha rivelato: “Ha subito tre TSO per colpa di questa ragazza, l’ha fatto diventare un mostro”. E non ha lesinato particolari inquietanti: “Lei col coltello in mano lo voleva far venire a casa nostra”. E la pesante conclusione: “Mi sento meglio ora”.