No-Vax interrompono presentazione del libro di Beatrice Lorenzin

Esponenti dei movimenti No-Vax hanno interrotto l'evento per la presentazione del libro del ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Alcuni No-Vax sono entrati nella sala lanciando insulti contro il ministro e contro le vaccinazioni: "Quanto vi danno per ammazzare i bambini?" e "Fuori i bambini", alcune delle frasi urlate. Lorenzin ha sottolineato come la scienza in Italia sia diventata "provocazione" e ha annunciato una querela per diffamazione.