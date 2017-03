No Tav, Cassazione: "L'assalto a Chiomonte non è terrorismo"

La protesta dei No tav in Val di Susa non ha il connotato dell'azione terroristica volta a condizionare le decisioni dello Stato sull'alta velocità. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso della Procura di Torino che insisteva nel sostenere questa accusa nei confronti di quattro attivisti che avevano lanciato molotov contro il cantiere di Chiomonte. Confermata per i quattro la condanna a tre anni e sei mesi per altri reati.