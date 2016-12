14:40 - Una ventina di persone incappucciate, esponenti del movimento No Tav, hanno bloccato l'autostrada Torino-Frejus all'altezza della galleria di Giaglione, in direzione Francia. La dimostrazione avviene a poche ore dalla condanna di quattro loro compagni a 3 anni e 6 mesi per l'attacco al cantiere di Chiomonte del 14 maggio 2013. Gli imputati sono stati invece assolti dall'accusa di terrorismo. Disagi per il traffico.