No nozze gay, Napoli contro Alfano

Il Comune di Napoli "ricorrerà nelle sedi giudiziarie competenti" contro l'annunciata circolare del ministro Alfano in materia di trascrizione delle nozze gay avvenute all'estero. Lo annuncia la Giunta in una nota: "La circolare per annullare le trascrizioni è contraria al principio costituzionale di uguaglianza dei diritti". "Non compiremo alcun passo indietro rispetto al cammino democratico per la parità fra cittadine/cittadini", conclude.