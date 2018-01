Neviano: ecco la piazza che sulle mappe non esiste

Lo strano e misterioso caso della piazza Salvo D’Acquisto di Neviano nel Leccese, che c’è ma in realtà non c’è. Pinuccio l’inviato di Striscia La Notizia è andato a verificare la situazione dietro segnalazione dei cittadini stufi di avere problemi con l’identificazione delle loro abitazioni. La Piazza infatti esiste da 40 anni ma su tutte le mappe online viene segnalata come una via.



Un problema serio per chi ha bisogno di un’ambulanza o semplicemente di ricevere una lettera a casa. Ma nonostante sia stato segnalato tutto a Google ancora oggi la piazza non è raggiungibile tramite navigatore.