Neve e ghiaccio sul Centrosud, ancora chiuso l'aeroporto di Pescara

Rimane ancora chiuso l'aeroporto di Pescara, a causa della neve e del ghiaccio. Forti ritardi per i voli in arrivo e in partenza, tra cui quello per Francoforte Hahn, con i passeggeri in attesa da più di 48 ore. Diversi voli sono stati cancellati negli ultimi due giorni e i viaggiatori vengono ospitati in alberghi della zona. Neve fitta in Aspromonte, dove il traffico automobilistico è molto difficile e alcuni centri sono isolati.