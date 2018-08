Neopatentato multato chiama i genitori, carabinieri aggrediti: padre e madre arrestati a Matera

Chiamati dal figlio neopatentato , che era stato multato poco prima, padre e madre hanno aggredito e minacciato i carabinieri che gli stavano per ritirare la patente. Non solo, ma hanno strappato il verbale che era stato già scritto. E' successo a Tricarico ( Matera ): i coniugi sono stati arrestati e posti ai domiciliari con le accuse di violenza, minacce e resistenza a un pubblico ufficiale.

L'episodio è avvenuto sabato sera in viale Regina Margherita, dove i militari hanno fermato il giovane alla guida di un'automobile di grossa cilindrata: dai controlli è stato accertato che la non poteva guidare. Quando il giovane ha capito che i carabinieri stavano applicando la pena accessoria del ritiro della patente, ha avvertito i genitori che sono arrivati sul posto e hanno poi minacciato e aggredito i militari che hanno riportato graffi e contusioni giudicati guaribili in due giorni. Domenica i coniugi sono stati rimessi in libertà.