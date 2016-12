Neomamme italiane le più vecchie d'Europa: primo figlio dopo i 30 anni

Tra gli Stati del Vecchio Continente l' Italia è quello con le mamme più vecchie. Secondo l' Eurostat , infatti, nel 2014 l'età media delle donne italiane che hanno partorito il primo figlio è 30,7 anni. La media europea è 28,8. Per quanto riguarda il numero delle nascite in Europa nel 2014, si è registrato un lieve aumento rispetto al 2001 (da 5.062.948 sono salite a 5.131.500). In Italia invece c'è stato un calo da 535.282 a 502.596.

Cali delle nascite si sono registrati anche in Portogallo (-27%), Olanda (-13,5%), Danimarca (-13,1%) e Romania (-12,4%). Gli aumenti più sensibili sono invece stati in Svezia (+25,6%), Repubblica Ceca e Slovenia (+21,1%), Irlanda (+16,3%) e Regno Unito (+16%).



Per quanto riguarda le età alla nascita del primo figlio, le spagnole si avvicinano alle italiane diventando mamme per la prima volta a 30,6 anni, le lussemburghesi a 30,2 e le greche a 30. Ma nel resto d'Europa le neomamme hanno meno di 30 anni: le più giovani sono in Bulgaria (25,8), Romania (26,1), Lettonia (26,3), Estonia (26,6), Polonia (26,9), Lituania e Slovacchia (27).