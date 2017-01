Nell'Italia dei "furbetti" anche i vigili urbani di Roma: 700 su 5800 sono inabili al lavoro

C'è da dire che i vigili Capitolini non sono stati gli unici a usufruire del "via" del medico per spostarsi in ufficio. La stessa situazione si è verificata con i caschi bianchi di Firenze e con quelli di Palermo, dove peraltro anche i netturbini hanno esibito un certificato di "inidoneità" per non spazzare le strade; in Calabria, dove il 50% dei dipendenti della protezione civile è impegnata al centralino; a Como, dove gli operai hanno cambiato improvvisamente mansione diventando impiegati; a Pescara, dove 50 infermieri e operatori sanitari svolgono solamente attività amministrative.



Prendendo in esame il caso di Roma in particolare, le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: strade prive di palette e fischietti, scrivanie in esubero. Per la legge, però, non c'è alcuna anomalia: quello esercitato dai "furbetti" è un diritto incontestabile, tanto più che concesso da chi di competenza. Stando a quanto riferito dal Sulpl, il sindacato della polizia locale, i dipendenti vengono sottoposti a controlli medici ineludibili disposti dallo stesso Comune.



Il "problema" di fondo, pare essere piuttosto "l'età media del corpo della polizia municipale, che è di 53 anni": secondo quanto sostenuto dal sindacato, molti certificati vengono richiesti per ernie al disco e malattie cardio-circolatorie. Fin quando non ci sarà un ricambio di organico, probabilmente il numero sarà destinato a crescere.