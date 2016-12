Nel pomeriggio temporali al Centronord. Tempo estivo al Sud

Dopo una domenica di forte maltempo, con quasi 200mila fulmini caduti sul Paese in 24 ore e accumuli di pioggia localmente superiori ai 100 millimetri in Lombardia, Veneto e Toscana, oggi vivremo una parziale tregua nella prima parte del giorno, con un successivo aumento dell'instabilità pomeridiana in molte zone del Centronord. Martedì si conferma un nuovo peggioramento al Centronord , con il rischio di forti temporali in particolare tra il pomeriggio e la sera. L'Anticiclone Nord-Africano garantirà invece prevalenza di bel tempo e caldo tipicamente estivo al Sud , con temperature che continueranno a superare facilmente i 30 gradi. Mercoledì l'instabilità si estenderà anche alle regioni meridionali; poi, tra giovedì e venerdì , si prospetta finalmente una fase di tempo ovunque più stabile .

Previsione per martedìMartedì già al mattino cielo piuttosto nuvoloso al Centronord: le zone più interessate dal maltempo saranno quelle intorno alla Liguria, con temporali e rovesci, la Lombardia, le Alpi orientali e le zone pedemontane (alto Veneto e Friuli). Al Sud giornata con prevalenza di sole, al Centro e Sardegna nuvolosità sparsa. Nel pomeriggio rischio di temporali localmente forti sulla Pianura Padana centrale fino al Polesine. Le zone meno interessate dal maltempo nel pomeriggio saranno le coste liguri e la Romagna mentre al Centro e in Sardegna avremo fenomeni molto isolati. In serata al Nord ancora rischio di fenomeni di forte intensità in molte regioni; al Centro temporali più diffusi, in particolare su Abruzzo, Molise, Umbria, nella zona tra Toscana e alto Lazio e sulla Sardegna occidentale. Tempo ancora buono al Sud. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it