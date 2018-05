Nel mirino di Striscia ancora la dottoressa assenteista: ora non reperibile perché lavora a Dubai

Dopo quasi dieci anni Striscia La Notizia torna dall’urologa Maria Colavita. Infatti nel 2008, dopo un'indagine del tg satirico, la dottoressa fu licenziata dall’ospedale dove lavorava vista la sua partecipazione come ospite della trasmissione di Raiuno I soliti ignoti, nonostante fosse ufficialmente in malattia. Il medico, in quel caso, patteggiò la pena a un anno e sei mesi con la condizionale.



Ora, grazie ad una segnalazione, si è scoperto che la dottoressa ha ripreso a lavorare come medico di base, ma i suoi pazienti non riescono a farsi visitare essendo la Colavita sempre assente. Nel frattempo, però, la Colavita effettua visite ginecologiche privatamente e, da quanto dice lei stessa, le sue continue assenze sono giustificate perché lavora anche in una clinica ad Abu Dhabi, guadagnando 20.000 euro al mese.



Il presidente dell’Ordine dei Medici di Milano, Roberto Carlo Rossi, però, commenta: “E’ una cosa esecrabile sia dal punto di vista deontologico che in base ad altri ambiti, ma valuterà l’autorità responsabile”.