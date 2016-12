Nei prossimi giorni tempo buono al Centrosud e rischio temporali al Nord

Previsioni per venerdìNelle regioni più occidentali cielo nuvoloso con le prime piogge, in particolare su Ponente ligure, Piemonte, Valle d'Aosta e Sardegna. Sul resto dell'Italia generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo il passaggio di nubi fra Toscana e Lazio dove non è escluso qualche sporadico piovasco. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno a intensificarsi ed estendersi a tutto il Nordovest dove si faranno localmente abbondanti. Qualche isolato temporale possibile anche sulle Alpi orientali, bassa Toscana, alto Lazio e lungo l'Appennino. Temperature in aumento sull'Adriatico, al Sud e nelle Isole; punte vicine ai 35 gradi in Sardegna; in lieve calo al Nordovest. Tra le città più calde oggi Sassari dove sono previsti 35 gradi, Alghero con 34 gradi, Trapani con 33 gradi. Per Palermo, Bologna sono previsti 32 gradi, per Taranto, Lecce, Catanzaro, Perugia, Firenze, Verona, Udine 31 gradi, per Olbia, Cagliari, Reggio Calabria, Crotone, Bari, Viterbo, Roma, Pescara, L'Aquila, Grosseto, Trieste, Treviso, Bolzano, Brescia 30 gradi, per Messina, Catania, Potenza, Napoli, Lamezia, Brindisi, Pisa, Venezia, Rimini, Piacenza 29 gradi, per Ancona, Trento, Milano, Bergamo 28 gradi, per Rieti, Campobasso, 27 gradi, per Novara, Imperia, Genova 26 gradi, per Aosta 25 gradi, per Torino 24 gradi e per Cuneo 22 gradi. Moderato Scirocco sui bacini occidentali.