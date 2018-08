Nave Diciotti, pm di Agrigento indagano per sequestro persona

La procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della nave Diciotti di 177 migranti, tra cui 29 minori, soccorsi dalla Guardia Costiera e, al momento, impossibilitati a scendere. L'inchiesta è a carico di ignoti. In una diretta Facebook la risposta di Matteo Salvini: "Sono qua, non sono ignoto. Volete indagarmi? Indagatemi. Mi volete processare? Processatemi".