Naufragio, le operazioni di trasbordo dei cadaveri al porto di Malta: ecco le foto

11:16 - Ecco le prime immagini delle operazioni di trasbordo dei 24 cadaveri del naufragio al porto di La Valletta, a Malta. Fino a ora sono state portate a terra le salme di sei migranti, subito trasferite sui carri funebri nell'ospedale Mater Dei dove saranno eseguiti gli esami autoptici. A bordo della nave della Guardia Costiera è salito anche il personale medico per valutare le condizioni dei 27 superstiti, che si trovano sotto coperta. Non appena saranno ultimate le operazioni, che potrebbero richiedere alcune ore, la nave Gregoretti dovrebbe ripartire per il porto di Catania, dove domenica è stato trasferito in elicottero uno dei sopravvissuti.