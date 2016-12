Nas, 350 quintali cibo sequestrato

14:52 - Circa 350 quintali di alimenti irregolari sequestrati, 71 strutture chiuse e sanzioni amministrative per un milione di euro. Questo il risultato di una serie di ispezioni dei Nas eseguite in tutta Italia. Da Nord a Sud della penisola i militari hanno eseguito oltre 2mila controlli rilevando irregolarità in oltre il 50% delle strutture ispezionate. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin: "Non tollereremo abusi. Avanti con le ispezioni".