Napoli, vigilante aggredito: grave in Rianimazione al Cardarelli

E' grave, ricoverato in Rianimazione al Cardarelli di Napoli, il vigilante colpito alla testa da ignoti mentre era in servizio, l'altra notte, nel capoluogo partenopeo. Francesco Della Corte, 52 anni, al momento dell'aggressione si trovava nel piazzale della stazione di Piscinola, linea 1 della metropolitana. Ora è in prognosi riservata e sul suo caso stanno indagando gli investigatori della polizia.