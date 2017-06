Napoli, viaggio nel quartiere dei falsi invalidi

Molti dei falsi invalidi di Napoli si concentrano qui, in quegli ottocento metri di strada che collegano Porta Capuana a Piazza Carlo III. E' il popolare quartiere di Borgo Sant'Antonio Abate.

L'inviato del programma di Rete 4 "Dalla vostra parte" non deve faticare troppo per scovarne qualcuno, come la signora Maddalena, che per l'Inps dovrebbe essere costretta sulla sedia a rotelle, invece gira tranquillamente per le vie del mercato: "Il governo ruba? E allora rubiamo pure noi", si giustifica. Prima di essere scoperta, percepiva un assegno di 800 euro al mese. E, appunto, non è l'unica: "Non abbiamo altre possibilità - si sfoga una donna - Non abbiamo altre rendite mensili".

Chi non lo ha mai fatto, ammette: "Se ne avessi la possibilità, mi dichiarerei invalido anche io".