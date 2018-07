Napoli, vasto incendio in un sito di stoccaggio rifiuti

Incendio in azienda riciclo rifiuti tra Napoli e Caserta Ansa 1 di 13 Ansa 2 di 13 Ansa 3 di 13 Ansa 4 di 13 Ansa 5 di 13 Ansa 6 di 13 Ansa 7 di 13 Ansa 8 di 13 Ansa 9 di 13 Ansa 10 di 13 Ansa 11 di 13 Ansa 12 di 13 Ansa 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Intossicato un operaio - Nel rogo è bruciato un ingente quantitativo di carta e plastica da imballaggio. Un operaio cingalese è rimasto intossicato. Trasportato all'ospedale di Frattamaggiore, non è in pericolo di vita.



Per domare completamente le fiamme ci vorranno probabilmente giorni. La densa nube di fumo che si è alzata è visibile anche da diverse zone di Napoli. L'incendio, divampato intorno alle 13:30, si è sviluppato all'interno della fabbrica, in particolare nell'area in cui vengono stoccati i rifiuti di plastica.



Costa: "Accelerare procedure per rendere i siti di stoccaggio sorvegliati speciali" - "Sono in contatto con la Prefettura e sto seguendo in prima persona questa nuova emergenza ambientale a Caivano che riguarda gli impianti di stoccaggio di rifiuti. Non è possibile che episodi simili avvengano con una tale frequenza". Lo afferma in una nota il ministro dell`Ambiente Sergio Costa. "Chiedo a tutte le Prefetture d'Italia di accelerare i tempi, considerate le temperature elevate di questo periodo, per rendere i siti sorvegliati speciali. Proprio la settimana scorsa è stato avviato il piano di monitoraggio con le Prefetture in base al protocollo stipulato con il ministero dell'Interno: i siti di stoccaggio sono diventati siti sensibili, un'ulteriore garanzia preventiva per il cittadino e per l'imprenditore che può subire un eventuale danno. Questo consentirà controlli maggiori e costanti".