Napoli: un tugurio al posto della casa per una famiglia con due bimbe disabili

Le telecamere di Pomeriggio Cinque tornano nella casa tugurio napoletana assegnata dal comune ad una famiglia di 4 persone con due bambine disabili. Dopo anni di attesa in graduatoria Salvatore e Carmela però non potranno dare un tetto alle loro figlie perché oltre al danno di una casa completamente inadatta alle loro esigenze, si aggiunge la beffa: il comune infatti ha richiesto indietro la chiavi dell'appartamento.



“Anziché aiutarci Barbara – racconta il papà delle due bambine in diretta alla d’Urso - ci hanno dato l’ultimatum. Dobbiamo riconsegnare le chiavi del tugurio e poi valuteranno se ridarci o meno una casa, visto che non risultiamo più in graduatoria”. Una vicenda che ha dell’incredibile visto che lo stesso assessore ai microfoni del programma si era premurato di aiutare la coppia in difficoltà per far passare loro un sereno Natale.



Invece la famiglia è ancora costretta a vivere nell’appartamento dove hanno alloggiato prima dell’assegnazione senza poter pagare l’affitto. “Una cosa è certa – dice Salvatore – io le chiavi non le riconsegno”.