Napoli, un salumiere prepara pasti caldi per i senzatetto: il suo video commuove il web

Neve e temperature in picchiata. Questa è la situazione in cui si trova Napoli in queste ore. Tra i tanti disagi, c'è qualcuno che ha deciso di mettesi a disposizione delle persone che non hanno una casa. Ciro Rossi, salumiere napoletano, ha preparato dei pasti cadi, pasta e patate, che poi ha distribuito ai senzatetto della città. Il video, pubblicato sul suo profilo Facebook, è diventato virale in poco tempo e ha commosso migliaia di persone.