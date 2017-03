Napoli, svaligiano case e poi vanno alle Maldive: arrestati tre ladri

Svaligiavano case e, con i proventi dei furti, se la spassavano nelle spiagge delle Maldive, con tanto di foto ricordo pubblicate su Facebook. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata ai furti in appartamento. La banca di ladri era attiva in Campania, in special modo nelel province di Napoli, Salerno e Avellino.