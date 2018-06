19 giugno 2018 15:40 Napoli, studentessa violentata: custodia cautelare ai due accusati Lʼaggressione è avvenuta lo scorso aprile, in un parcheggio di via Mezzocannone. La ragazza si era sentita male e, una volta allʼospedale, aveva denunciato lo stupro

La polizia di Napoli ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei riguardi di un 21enne e un 25enne. Si tratta di due ragazzi accusati di aver violentato una studentessa universitaria fuori sede lo scorso aprile, in un parcheggio in via Mezzocannone. Il primo è agli arresti domiciliari, mentre il secondo è stato sottoposto all’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi senza autorizzazione.

Cos'era successoUna sera dello scorso aprile, la vittima, una studentessa universitaria fuori sede, era uscita in compagnia di quelli che riteneva essere suoi amici. A metà serata, uno dei due ragazzi le chiede di accompagnarlo in bagno, con la scusa che la porta non si chiudeva. Il primo approccio avviene lì, ma di fronte al rifiuto della ragazza, sembra terminare tutto senza conseguenze. Invece, dopo essere saliti in macchina per tornare a casa, i due l’aggrediscono: la immobilizzano e la costringono a un rapporto sessuale. Lei prova a ribellarsi, a chiedergli di fermarsi, ma i suoi tentativi non servono a nulla.