Napoli, Striscia la Notizia e la maxi voragine nel centro di Qualiano

Un’enorme voragine nel centro di Qualiano, comune di circa 25 mila abitanti nella città metropolitana di Napoli. La buca, profonda oltre 30 metri, si è aperta nell’agosto 2015 dopo uno sprofondamento del manto stradale. E la cavità è ancora lì, dopo tutto questo tempo, non lontano da una chiesa, una banca, due scuole e molte case. La voragine, oltre a provocare disagi e preoccupazione, è diventata addirittura una grossa buca per l’immondizia. L’inviato di Striscia la Notizia, Ludovico De Luca, ha incontrato il sindaco di Qualiano, Luca Abete, per chiedergli cosa sta facendo l’amministrazione locale per risolvere il problema.