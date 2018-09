Nessuna carrozza da sogno. Nessuna decappottabile. Una sposa ha scelto un’ambulanza privata (con tanto di cartello "Emergenza sposi", nastrini e sirene spiegate) per recarsi in municipio a pronunciare il fatidico sì. E’ accaduto a Boscoreale (Napoli). La scena è stata ripresa dai passanti curiosi e increduli. I video dell’arrivo della sposa, diventati virali sui social, hanno scatenato un’accesa polemica. Immediata la reazione degli utenti: "Non si dovrebbero usare così i mezzi di soccorso, vergogna, poi quando servono sono fuori uso", scrive un uomo. E ancora: "È vero che si tratta di un'azienda privata, ma un mezzo di soccorso non può essere utilizzato per questi motivi". Sia la sposa che il marito sono infermieri: potrebbe essere questa la spiegazione che sta dietro alla scelta del mezzo.