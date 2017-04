Napoli, sparò a mamma con bimbo in braccio per punirla di un falso gossip

Lo scorso 17 settembre Amalia Sepe era stata bloccata da persone armate per le vie di Napoli, nel rione Guanella. I due malviventi le strapparono di mano il bambino che teneva in braccio e le intimarono di chiamare il figlio, per poi sparare a entrambi. Per quel caso ci sono adesso tre arresti e una spiegazione: la donna era stata aggredita perché aveva messo in giro pettegolezzi sul boss del quartiere.