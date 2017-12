Disagi, ritardi, treni vecchi e super-affollati costringono i pendolari della Circumvesuviana, la rete ferroviaria dell’area intorno a Napoli, a viaggi ai limiti della decenza. La situazione va avanti da anni e sembra non ci siano stati miglioramenti da quando a gestire il servizio è l’Ente Autonomo Volturno (EAV). Capitan Ventosa di Striscia la Notizia è andato a Napoli a testimoniare questo disagio e le immagini mostrate nel servizio sono tutt’altro che confortanti. "Ci arrangiamo", dice un passeggero mentre un altro, in prossimità della fermata di Poggioreale, aggiunge: "Su questo treno è un po’ come stare in carcere". Una situazione paradossale in cui viaggiano circa 70mila passeggeri quotidianamente e per cui, ovviamente, pagano un biglietto: "È tutti i giorni così e paghiamo pure per questo servizio".