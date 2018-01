Napoli, sequestrati deposito e discarica abusiva: 4 denunciati

La guardia di finanza Napoli, in due distinti interventi eseguiti in provincia, ha sequestrato un deposito contenente oltre 278 tonnellate di rifiuti speciali e una discarica abusiva di materiali pericolosi e non all'interno del Parco regionale dei Monti Lattari. Denunciati quattro responsabili. A Striano (Napoli), individuato un capannone dove erano stoccate balle di rifiuti costituiti da pellami, stracci di indumenti, calzature, borse.