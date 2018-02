Napoli, scontri durante un corteo contro un comizio di Casapound

Napoli, corteo degli antagonisti contro Casapound Ansa 1 di 6 2 di 6 3 di 6 4 di 6 5 di 6 Twitter 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I manifestanti che protestavano contro un comizio di Casapound sono stati circondati dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa: gli agenti ne hanno bloccato alcuni mettendoli con le braccia al muro e li hanno condotti in questura.



Due feriti - Due attivisti dei centri sociali sono stati portati in ospedale per essere medicati, dopo gli scontri. La situazione ora si sta progressivamente normalizzando. Secondo il racconto degli antagonistigli scontri sarebbero partiti dopo che una loro rappresentanza aveva chiesto di far procedere il corteo lungo una strada presidiata dalle forze dell'ordine, ma che non avrebbe consentito l'accesso all'hotel dove si stava svolgendo un incontro di Casapound.



Intanto sono in corso controlli su circa trenta manifestanti che sono tenuti fermi, a lato della strada. In zona le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciarne altri che sono fuggiti. In una parte della strada il traffico è tornato regolare, mentre verso il centro della città una parte della viabilità è ancora presidiata dalle forze di polizia.



Presidi davati alla questura - Continua la protesta dei centri sociali a Napoli. Al momento un gruppo di attivisti è arrivato davanti alla sede della questura di Napoli; lanciati anche dei petardi. Il presidio per protestare contro il fermo di un gruppo di attivisti in seguito agli scontri che si sono svolti nei pressi della stazione ferroviaria.