Napoli, rapinatore ucciso da gioielliere: si valuta la legittima difesa

Sarà iscritto in giornata nel registro degli indagati il gioielliere ha ucciso uno dei quattro rapinatori che avevano preso d'assalto il suo negozio in pieno centro a Frattamaggiore, nel Napoletano. Gli inquirenti valutano la legittima difesa, mentre è caccia aperta ai complici della vittima. Gli spari avevano scatenato il panico tra centinaia di persone, tra cui tanti bambini in costume per la festività del Carnevale.