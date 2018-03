Napoli, rapina a turista coreano: via il Rolex da 100mila euro

A Napoli, un turista coreano è stato scippato del suo rolex del valore di 100mila euro mentre entrava nel garage dell'hotel. Secondo quanto al momento ricostruito dalla polizia di Stato, l'uomo venerdì pomeriggio, in via Santa Sofia, era a bordo di una Bmw quando alcune persone hanno aperto lo sportello dell'auto e gli hanno strappato l'orologio. Si stanno visionando le telecamere di sorveglianza e indagini sono in corso.